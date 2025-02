Sport.quotidiano.net - Bologna 2016, inizio soft. Ozzano cade a Pescara

Esulta solo ilalla prima sortita della seconda fase di Interregionale, con l’delle fasi playoff e playout. I rossoblù di coach Giovanni Lunghini hanno vita facile nell’ouverture dei play-in Out della Conference Nordest, col netto successo ai danni della Jadran Trieste che lancia subito l’Allianz ai vertici del gironcino: il prossimo weekend capitan Guerri e compagni saranno di scena sul parquet di Jesolo per provare un altro grande passo verso la permanenza nella categoria. Partenza in salita per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, unica fra le bolognesi inserita nella poule playoff. Per i biancorossi, all’esordio sul parquet di, non bastano i 38 punti di Cortese, Ranitovic e Ranuzzi per strappare la vittoria. Ai play-in della Conference Centro ko anche l’Olimpia Castello.