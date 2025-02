Romatoday.it - Blasco di Casa a prima vista: "Io qui per una botta di fortuna. Ecco le zone dove si compra meglio a Roma"

Leggi su Romatoday.it

La passata stagione è stata da record, con 926mila spettatori e il 4,5% di share e ora il programma sta per tornare in tv con nuove sfide immobiliari. Parliamo di "", da lunedì 17 febbraio, alle 20,30 su Real Time e on demand su discovery+. La nuova edizione annuncia nuove.