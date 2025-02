Nerdpool.it - Black Clover festeggia il suo anniversario con un’anteprima della nuova forma di Noelle

Leggi su Nerdpool.it

Il mangadi Yuki Tabata ha fatto il suo debutto dieci anni fa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, e per celebrare questa importante ricorrenza uno dei direttori dell’anime ha condiviso unaillustrazione che mostraSilva in unamai vista prima nell’adattamento animato. Attualmente,si trova nel pieno del suo arco narrativo finale, con Tabata che ha adottato una pubblicazione trimestrale su Jump SQ per i capitoli conclusivi. Questo ritmo rallentato tiene i fan col fiato sospeso, mentre la battaglia di Asta contro Lucius Zogratis per il destino del Regno disi avvicina al culmine.Con l’arco finale che procede spedito, è probabile che il manga si concluda entro il prossimo anno, a meno di colpi di scena inaspettati. Per i fan, però, questoè un’occasione di festa, così come lo è per coloro che hanno lavorato all’anime, tra cui Shunji Akasaka, animatore e direttore del progetto.