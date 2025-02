Ilfattoquotidiano.it - Bimba uccisa dal pitbull di famiglia ad Acerra, il papà è indagato per omicidio colposo. Continuano le verifiche sulla sua versione

peril padre della piccola Giulia, ladi nove mesi aggredita nella notte tra sabato e domenica daldimentre dormiva nel letto dei suoi genitori. Sul corpo dellaè stato disposto l’esame autoptico, in vista del quale la procura di Nola ha iscritto il genitore nel registro degli indagati per la mancata vigilanza sull’animale. Un atto dovuto, si apprende, mentrelesua. Il25enne, sottoposto ai test tossicologici, ha raccontato agli inquirenti di non essersi accorto di nulla perché anche lui, come la piccola, dormiva in attesa del rientro della moglie che era al lavoro: ha sostenuto di non aver sentito né il cane, né le urla della bambina addentata al volto ed alla testa daltenuto in casa, che poi si è scoperto essere privo di microchip.