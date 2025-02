Quotidiano.net - Bimba sbranata dal pitbull, l’educatore cinofilo: “Razze pericolose, scelte per combattere”

Roma, 16 febbraio 2025 – Ma che cosa accadrà ora alche ha ucciso la piccola Giulia di nove mesi ad Acerra? “Decide l’Asl di competenza, immagino che ci sarà una valutazione attenta. Per l’abbattimento bisogna dimostrare una comprovata pericolosità e che non è possibile un recupero comportamentale. Naturalmente non spetta a me arrivare a conclusioni. Ma da educatoreho pochi dubbi: questo cane ha un futuro segnato, mi pare destinato a trascorrere la sua vita in una struttura. Il problema è che in Italia non esiste una cabina di regia nazionale, tutto è demandato a iniziative personali e private”. Daspo: la proposta nel Torinese Fiodor Verzola è assessore a Nichelino (Torino), la sua proposta di Daspoha fatto il giro d’Italia, “entro l’anno lavoreremo per approvarlo in Regione Piemonte, entro febbraio Moncalieri, Chieri e Collegno porteranno in consiglio lo stesso documento”.