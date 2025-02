Ilfattoquotidiano.it - Bimba azzannata, il pitbull non aveva il microchip previsto per legge. Disposta l’autopsia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilche ha azzannato ladi 9 mesi morta in casa sua ad Acerra nella notte tra sabato e domenica scorsi nonil chip, che è obbligatorio per. È quanto riporta Fanpage.it che cita da fonti accreditate dell’Asl Napoli 2 Nord. L’altro cane della famigliaregolarmente il chip, che è necessario perché sono registrate le informazioni sanitarie e sulle vaccinazioni che occorrono al servizio veterinario per tenere sotto controllo gli animali. Entrambi i cani sono stati trasferiti al canile convenzionato dell’Asl Napoli 2 Nord a Frattaminore, in provincia di Napoli.La piccola Giulia, appena nove mesi, è arrivata nel pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra (Napoli), senza coscienza, con il volto e la testa sanguinante, con le ferite dei morsi. Il suo papà ai sanitariraccontato, in stato di choc, che erano stati aggrediti in strada da un cane randagio.