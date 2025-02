Internews24.com - Bijol Inter, arrivano conferme dall’Udinese? Possibile assalto in estate

di Redazioneinper il difensore dei friulaniAndrea Carnevale ha parlato a Radio CRC del futuro dei calciatori dell’Udinese, tra cui anche, difensore seguito dal calciomercato:FUTURO DEI MIGLIORI – «Solet al Napoli? È pronto per una top. Lucca,e Solet sono stati richiesti a gennaio, ci sarà la fila a giugno. Lucca diventerà un giocatore della nazionale e lo rivedo in me in certi gesti in campo. Lui ha una qualità in più di me: il tiro da fuori».MERET – «Meret somiglia molto ad Handanovic. A tutti gli effetti può essere un secondo Handanovic. Scuffet si è un po’ attardato poiché dopo l’esordio in Serie A, si è un po’ perso. È andato in Romania e quando è tornato ha giocato un paio di stagioni positive al Cagliari.