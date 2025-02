Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. L’Italia chiude il primo weekend con un tris di quinti posti. Non è un trionfo, non è un disastro

delsenza medaglie la prima parte del Mondiale di, quella dedicata alla staffetta mista, alle sprint e agli inseguimenti. Cinque gare in archivio, ma ancora ben sette da disputare. Occasioni di fare bene ce ne sono ancora parecchie. Dunque, non c’è ragione di abbattersi o, peggio ancora, di far scattare “processi”.Peraltro, non è scritto da nessuna parte che si debbano vincere medaglie. Chi lo dice? L’appassionato vero dovrebbe sapere quali dinamiche stanno dietro a una disciplina in cui pochi millimetri possono fare la differenza tra l’oro e l’assenza dal podio. Non solo per gli azzurri, bensì per qualsiasi atleta impegnato in pista e al poligono. Uno “zero” alla voce medaglie non è necessariamente una bocciatura, può essere figlio delle circostanze.Se non si è in grado di comprendere questo concetto, allora non ci si può neppure definire “appassionati”.