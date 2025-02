Inter-news.it - Biasin: «Inter, brutta sconfitta! Un momento, no tragedie»

Fabrizioha scritto la sua su X in riferimento alla pessimadell’contro la Juventus. Il giornalista evita qualsiasi tipo di disfattismo.COMMENTO – Fabrizioha scritto questo su Juventus-: «Ladi Torino èsoprattutto dopo aver visto il primo tempo. Se giochi un primo tempo a quel livello, fatichi ad accettare un secondo diametralmente opposto. L’non ha sbagliato “la partita” come a Firenze, ha sbagliato il secondo tempo. E se vogliamo è persino peggio, perché significa aver sottovalutato un avversario che, invece, è venuto fuori benissimo alla distanza. Non è vero che i giocatori dell’non abbiano “fame” (oh, opinione personale), credo invece che esista un problema legato all’impronta che si riesce a dare alle partite. I nerazzurri giocano un calcio di altissimo livello che produce quasi sempre una marea di occasioni.