Bianchi | Sivori un talento irripetibile il Napoli ora è una grande realtà

: “un, ilora è una”">L’ex allenatore delOttavio, protagonista dello storico Scudetto del 1987, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss, ripercorrendo aneddoti del passato e parlando dell’evoluzione del club partenopeo.“Bruscolotti era fondamentale, in campo e fuori.? Un personaggio unico, sia tecnicamente che umanamente. Si giocava a un ritmo diverso, ma ilera evidente. Omar aveva una personalità incredibile, fuori dal campo era straordinario. Non era un gran lavoratore in campo, voleva sempre la palla tra i piedi, un po’ come me. Mi rispettava perché sapeva che ero bravo tecnicamente. Quando scendevamo dal pullman, lui diceva: ‘Ottavio, noi entriamo dall’ingresso autorità, non da quello degli atleti!’ (ride, ndr.