Bianchi | Ora il Napoli è una società di alto livello

Ottavio, allenatore, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole.e ildel passatoCosì l’allenatore del primo scudetto: “Bruscolotti era importante in campo e fuori dal campo. Sivori? Personaggio irripetibile, sia dal punto di vista tecnico che umano. Si giocava a ritmi inferiori, ma lui era il talento della sua epoca. Omar aveva una personalità incredibile fuori dal campo. Lui non era un gran lavoratore in campo, lui voleva sempre la palla tra i piedi, un po’ come me. Io ero bravo tecnicamente e lui con quelli bravi aveva sempre rispetto. Alla fine, quando si scendeva dal pullman per arrivare negli stadi, e tra me e lui non facevamo un atleta buono (scherza ndr.). Lui doveva scendere per ultimo con la gamba sinistra poggiata, lui mi disse ‘Ottavio, noi entriamo dall’entrata autorità, non da quella degli atleti’ (ride ndr.