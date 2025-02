Ilgiorno.it - Bianca Balti e le lacrime di gioia tornando a casa dopo Sanremo: “Che bella la vita”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 febbraio 2025 – "Continuo a piangeredi. Gli Airpods suonano le mie canzoni preferite del Festival e sull’aereo versomi si stringe il cuore. È stata una emozione grandissima, chela. Grazie Carlo Conti per tutto, sei fantastico. Grazie a tutti voi per l’affetto”. Sono parole cariche died emozione – quella stessa luce che ha portato sul palco dell’Ariston – quelle di. La top model lodigiana è stata una delle co-conduttrici del Festival diche si è da poco concluso con la vittoria di Olly, che ha trionfato con la canzone “Balorda nostalgia”. (L-R)Festival host and artistic director Carlo Conti, Tv personality Cristiano Malgioglio Italian modeland Italian actor Nino Frassica on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 12 February 2025.