Bestemmia Lautaro in Juve-Inter ma niente squalifica | ecco perché

Ultimo aggiornamento 17 Febbraio 2025 8:52 di Giancarlo SpinazzoladiMartinez inntus-cosa potrebbe accadereIl super big match della 26ma giornata si è chiuso con il successo dellantus contro l’. Un gol nell’ultimo quarto di gara firmato da Conceiçao ha regalato tre punti pesantissimi ai bianconeri in una gara in cui per lunghi tratti la squadra bianconera ha dominato a mani basse.Una vittoria che consente ai bianconeri di risalire ancora in classifica e di continuare a lottare per il quarto posto, ultimo a regalare la qualificazione alla prossima Champions League. L’, invece, perde la possibilità di issarsi in testa alla classifica. Anzi, i nerazzurri addirittura perdono terreno dal Napoli capolista che allunga a +2 dopo il pari contro la Lazio.