Ilfattoquotidiano.it - Berrettini su Sinner: “Paga un errore, mi dispiace. Il suo ex preparatore nel mio team? È un serio professionista”

“Ho sempre sostenuto Jannik, non smetto di farlo adesso”. Intervistato dal Corriere della Sera e da La Stampa, Matteoprende posizione e si schiera con il compagno di Nazionale, squalificato per 3 mesi per il celebre caso Clostebol. “Credo sia un momento molto duro per lui,un, mi. Non faccio l’avvocato, non ho i dettagli. Ma non ho dubbi che tornerà più forte – ha detto l’ex numero 6 del mondo -. Non ho sentito Jannik, mi sembra più giusto rispettare il suo momento. Io sono amico di tutti e migliore amico di nessuno. I miei veri amici non sono i miei colleghi ma non perché mi stiano antipatici. I veri amici si costruiscono dall’infanzia, col tempo, vanno coltivati. Ai tornei crei il tuo nucleo, la tua squadra. È chiaro che con Sonego, Bolelli e Vavassori ho un rapporto più intimo: ci conosciamo da una vita”.