Ilveggente.it - Berrettini l’ha snobbata: si è messo tutti contro

Leggi su Ilveggente.it

Matteobattuto dal cantante Bresh: ecco cosa è successo nelle scorse ore e perché il romano ha finito col deluderei tifosi.Il colore viola, in un modo o nell’altro, ha sempre fatto parte della sua vita. Ha vinto uno dei trofei più importanti della sua carriera in un campo su sfondo viola, quello, bellissimo, del Queen’s Club di Londra. E viola è anche il suo cuore, del resto, avendo ereditato dal nonno la passione per la squadra della Fiorentina.: si è(AnsaFoto) – Ilveggente.itHa un legame inscindibile con questo colore, dunque, il nostro Matteo, che della sua fede “toscana” ha sempre parlato con grande entusiasmo. Ben consapevole di quanto sia strano che un romano tifi per i gigliati, piuttosto che per i giallorossi o per la Lazio.