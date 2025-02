Ilveggente.it - Berrettini, colpo di scena durante la finale: il gesto sciocca i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

Matteo, nel bel mezzo dellaè successo qualcosa di inaspettato: ila sorpresa del tennista hato i.Non si può dire, ahinoi, che il sorteggio del tabellone principale di Doha abbia sorriso a Matteo, anzi. Il tennista romano affronterà già al primo turno la sua bestia nera, vale a dire Novak Djokovic, l’ex numero 1 del mondo che, nel 2021, gli ha portato via il sogno di vincere ladi Wimbledon. Ma tant’è: il destino ha deciso così e non c’è, purtroppo, molto da fare.dila: il(AnsaFoto) – Ilveggente.itOltre che per questa notizia che sa di beffa, comunque, nelle scorse ore si è parlato del campione azzurro per un altro motivo. Chi bazzica tra le varie piattaforme social si sarà certamente imbattuto,la settimana del Festival di Sanremo, in una video intervista che ha avuto come protagonista una delle artiste in gara.