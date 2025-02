Screenworld.it - Berlino 2025: Reflection in a Dead Diamond? è l’unico film italiano in concorso

Leggi su Screenworld.it

C’è un po’ di Italia inquest’anno ad uno dei più importanti Festival del cinema mondiale. Dandy Projects capitanata da Simona Pelliccioli è, infatti, co-produttore di uno dei titoli più attesi, il nuovodel duo franco-belga Hèléne Cattet e Bruno Forzaniin a?, proiettato ieri in anteprima mondiale al 75° Festival del cinema di.Poster diin a, fonte: Dandy ProjectsAlla Berlinale è stato chiesto alla produttrice Simona Pelliccioli, quale sia il suo metro di valutazione nel momento in cui viene scelta una narrazione, una storia che si merita di essere impressa su pellicola e quali siano gli elementi che undeve avere per essere prodotto. Inoltre, anche di fornire i motivi dietro la scelta di produrreIn A?:Il carattere distintivo.