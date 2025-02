Terzotemponapoli.com - Bergomi: “Il Napoli ha rallentato”

: “Ilha rallentato”L’Inter è la più brava di tutte: dopo una sconfitta, vince sempre”Giuseppe”Ilha rallentato” spiega ai microfoni di Sky Sport cosa non abbia funzionato nell’Inter, reduce dalla cocente sconfitta in casa della Juventus. L’ex difensore nerazzurro, dagli studi di ‘Sky Calcio Club’, programma di Fabio Caressa, si è così espresso sulla squadra di Simone Inzaghi: L’Inter ha l’età media più alta: è un fattore. Sette o otto giocano sempre: giocano tanto, sono in campo in tutte le competizioni. L’Inter ha vinto lo Scudetto ed è dentro tutte le competizioni. Ha sfidato due volte la Fiorentina, che per due volte ha fatto lo stesso tipo di partita, ma nel secondo scontro l’Inter ha avuto un atteggiamento diverso: più cattiveria, più convinzione nel recupero palla.