Quotidiano.net - Benzina e gasolio; quanto abbiamo speso nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 febbraio 2025 – Da un'analisi effettuata dal Centro Studi Promotor, struttura di riferimento perriguarda il mercato dell'automobile, è emerso un dato particolarmente rilevante. Nel, infatti, gli italiani sono arrivati a spendere una cifra pari a 69,8 miliardi di euro per l'acquisto didestinati ai propri veicoli, registrando un calo rispetto al precedente 2023 (-1,4%, equivalente a poco oltre un miliardo in meno) e rapportando il tutto a un incremento complessivo dei consumi pari a +2,2%. La contrapposizione tra spesa in calo e consumi in aumento è dovuta alla riduzione del prezzo medio ponderato, sceso in un anno da 1,86 euro a 1,82 al litro per lae da 1,79 a 1,72 euro al litro per il. Dalla spesa totale, inoltre, sono ben 38,5 i miliardi di euro detratti direttamente dallo Stato a causa delle accise che colpiscono i due carburanti e per l'Iva che si calcola su di esse e sulla componente industriale del prezzo.