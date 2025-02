Sololaroma.it - Benfica-Monaco, il pronostico di Champions League: combo o risultato esatto?

Si infiamma la competizione europea pronta a offrire gronde spettacolo con le partite di ritorno di. Benefica esi sfideranno a partire dalle 21:00 del 18 febbraio per decretare chi passerà agli ottavi di finale. I portoghesi partono in vantaggio per questa sfida, ma con un solo gol di scarto. Infatti, tra le mura del Louis II, la squadra di Bruno Lage è riuscita a guadagnare la vittoria grazie al gol di Pavlidis al 48’. I francesi, dall’altra parte, sono stati capaci di resistere per un tempo intero in 10 uomini, a seguito dell’espulsione di Al Musrati, che non sarà quindi a disposizione per questo match., come arrivano le due squadre al matchIlsta proseguendo la stagione con grande intensità, e adesso si trova a soli 2 punti di distacco dallo Sporting che mantiene la vetta in Primeira Liga.