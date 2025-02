Fremondoweb.com - Benevento, chiusura Hanon System: il MLAC Campania esprime solidarietà ai lavoratori

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa – Giovanni Pio Marenna La multinazionale coreanas, specializzata in componenti per l’industria automobilistica, ha annunciato ladello stabilimento dientro maggio 2025, e il conseguentemente licenziamento e futuro incerto per 60 lavoratrici e. . ContinuaL'articolo: ilaiproviene da Fremondoweb.