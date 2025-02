It.newsner.com - Beluga imita il linguaggio umano in un audio inquietante

Non credo che guarderò mai più le balene allo stesso modo.Gli animali possono fare cose incredibili, ma questa scoperta potrebbe essere una delle più inquietanti: le persone sono confuse dopo aver sentito uncercare dire il.DiscorsodelSpesso pensiamo di non poter comunicare con gli animali come facciamo con gli uomini, ma alcune specie sono in grado dire i suoni umani in modi che vi lasceranno senza parole. I pappagalli ne sono un esempio perfetto: spesso captano frasi e frasi complete con una chiarezza sorprendente.Ma immaginate lo shock di sentire unsott’acqua, che emette rumori che assomigliano in modo incredibile al. Mentre i delfini sono stati addestrati are suoni simili a quelli umani, nessun animale lo aveva mai fatto spontaneamente, fino all’arrivo di NOC, una balena di nove anni.