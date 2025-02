Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 24 Febbraio al 1 Marzo 2025: La Partenza Improvvisa di Steffy!

da lunedì 24a sabato 1non accetta la visita di Sheila e lascia Los Angeles: Carter e Ridge mettono sotto pressione Deacon per scoprire il nascondiglio di Sheila. Dopo l’ennesima visita “a sorpresa” della sgradita suocera,lascia di nuovo Finn! Liam disposto a seguire la sua ex!Amara delusione per Finn nei prossimi appuntamenti della soap d’Oltreoceano! L’incursione sgradita di Sheila Carter provocherà l’ennesima rottura tra i coniugi Finnegan! Le, sulladellein onda da lunedì 24a sabato 1, preannunciano grandi colpi di scena! Gli spoiler svelano che Carter e Ridge si recheranno a casa di Deacon per indagare su Sheila. Ancora una volta il proprietario de Il Giardino deciderà di coprirla.