Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 17 al 22 febbraio 2025: Hope decide di stare con Thomas

Leggi su Davidemaggio.it

©US MediasetNuova settimana in compagnia di. Steffy è ancora combattuta tra l’amore per Finn e la paura di Sheila, mentresi avvicina sempre più adopo il rifiuto di Liam. Eric si scontra con i suoi problemi di salute e chiede aiuto a R.J. per portare avanti la sua ultima collezione. Ecco tutto quello che accadrà giorno per giorno.è in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 e in streaming in diretta e replica on demand su Mediaset Infinitu.da lunedì 17 a sabato 22Lunedì 17: Finn implora il perdona di SteffyA casa di Eric, Finn (Tanner Novlan) sta implorando sua moglie di tornare da lui e di perdonarlo per essersi avvicinato a Sheila (Kimberlin Brown). Steffy gli assicura di essere ancora innamorata di lui e che spera nel loro riavvicinamento, ma non riesce a capire come possa Finn sentire un legame con la donna che ha cercato di uccidere entrambi.