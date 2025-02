Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Carter tradisce Hope e torna da Ridge? La Forrester Creations tremerà di nuovo

Leggi su Comingsoon.it

potrebbe presto tradire. e non solo a causa di Daphne Rose. Nelle prossime puntatedipotrebbe accadere di tutto e Steffy potrebbe avere la sua vittoria. Ma a che prezzo per la Logan e per il Walton? Ecco cosa sta accadendo nella Soap e cosa vedremo, tra un annetto, su Canale5.