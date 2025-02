Sololaroma.it - Bayern Monaco-Celtic, il pronostico di Champions League: over e 1° tempo da provare

Settimana decisiva per la definizione del tabellone di, che tra martedì e mercoledì andrà a completarsi con tutte le formazioni qualificate per gli ottavi di finale. Dopo le sfide d’andata della scorsa settimana, domaniscenderanno in campo per il ritorno, che ripartirà dal 2-1 della prima gara in favore dei bavaresi.I padroni di casa si presenteranno dunque a questo appuntamento con un importante vantaggio avendo vinto in trasferta e potendo contare anche su una qualità della rosa decisamente superiore. Ilè reduce però da una sfida non entusiasmante in campionato, dove ha conquistato un buon pareggio per 0-0 con il Bayer Leverkusen, non fornendo però una prestazione convincente.Dalla parte opposta invece ilha risposto dopo il ko nel match d’andata, trionfando 3-0 in campionato contro il Dundee United e acquisendo così fiducia in vista della sfida di domani.