Batticuore La T Tecnica Gema. Salerno piegata nell’ultimo quarto

La T75 LDR 72 LA TMONTECATINI: Burini 2, Passoni 16, Toscano 24, D’Alessandro 10, Bedin 6, Acunzo 8, Savoldelli 5, Di Pizzo 4, Gattel, Chiarini ne, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re. LDR: Chaves 12, Zampa 3, Candotto 1, Kekovic 6, Matrone 12, Cappelletti 12, Mei 9, Duranti 8, Misolic 6, Triassi 3. All. Carone. Arbitri: Scaramellini e Foschini. Parziali: 23-18, 30-39, 51-58. In una stagione così lunga per tutte le squadre capita prima o poi un momento di appannamento: forse quel momento La TMontecatini lo sta attraversando in queste settimane, anche se stavolta la squadra di Del Re riesce a trarre il massimo da un’altra serata no e a piegare 75-72 una Power Basketorfana di Stanic. Decisivo per Savoldelli e soci il 37-20 di parziale da metà terzoin poi.