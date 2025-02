Ilrestodelcarlino.it - Battaglia a Forlì. Troppi vigili alla scrivania: "Un terzo ha il certificato"

Lo ricorda qualcuno il "basta poliziotti panzoni" di Renato Brunetta? La dichiarazione di fine maggio 2009 dell’allora ministro della Funzione pubblica infiammò il dibattito politico. Il senso di quelle parole è presto detto: gli agenti (il riferimento era ai componenti la polizia di Stato) devono andare a lavorare in strada. Ed è questo il ragionamento di fondo - ma come vedremo il diretto interessato smorza i toni - di quanto dichiarato martedì in consiglio comunale ada Luca Bartolini, assessoresicurezza, una vita politica passata tutta nel centrodestra (An, Pdl e ora Fratelli d’Italia). Un tipo che, solleticato sull’argomento dgalassia di sinistra - Pd, Cgil e via dicendo -, a proposito della polizia locale ha tracciato un quadro fatto di numeri oggettivi. La polemica è nata perché l’amministrazione comunale potrebbe utilizzare due agenti della polizia locale per monitorare altrettanti accessi al municipio, togliendoli così dal servizio in strada.