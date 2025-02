Ilrestodelcarlino.it - Basket serie C:. Argenta supera l’Sg Fortitudo

La SimaBioritrova il sorriso, dopo 3 sconfitte consecutive, e lo fa contro un avversario diretto per la salvezza, 73-67 alla SG. Sin dall’inizio si capisce che la partita non sarà bella; la battaglia è fisica, si lotta, ci si tuffa sulle palle vaganti.la prova ad indirizzare, con Montaguti a segnare in alley-hoop da rimessa il 15-7 al 7’. SG è consapevole dell’importanza della posta, e con un 7-0 di parziale si riporta a contatto, per poi concludere sotto di 3 lunghezze 18-15 la frazione.avanti 38-33 al riposo lungo. Dopo la pausa i padroni di casa entrano nettamente più pimpanti, con Manias a segnare 5 punti consecutivi e costringere al timeout i bolognesi sul 45-36 al 22’. I ragazzi di coach Catrambone producono il massimo sforzo, e il livello della fisicità della partita si alza.