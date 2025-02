.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, occasione sprecata

Leggi su .com

La situazione dopo la prima giornata della seconda fase salvezza– 17 Febbraio 2025 – Davvero un’in quel di Ferentino la prima della seconda fase per lache domenica si è arresa nel Lazio 81-78.Match a lungo condotto dai senigalliesi, che hanno avuto anche 8 punti di vantaggio a metà del terzo quarto ma poi si sono arresi alla classe di Rullo, 24 punti diversi dei quali nei momenti cruciali del match e alla solidità di Ciarpella e dell’intramontabile Bisconti, 43 anni.Domenica 23 febbraiodebutterà in casa nella seconda fase contro l’Ostiense, alle ore 18.Questa la classifica del girone Play-In Out dopo la prima di 12 giornate, ricordiamo che si salvano le prime tre, retrocede l’ultima e le altre otto fanno i play-out.Palestrina, Ostiense, Val di Ceppo, Vasto, Ferentino 14; Civitanova,, Roseto 12; Teramo 10; Castel San Pietro 8; Mondragone, Pescara 4.