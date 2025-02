Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV vince il derby pisano con il CUS Cosmocare e aggancia la testa in DR2

Pisa, 17 febbraio 2025 – Tutto come da pronostico, neltra CUS Pisae GMV, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Al PalaCus, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti vinto largamente, al termine di un match non sempre ben giocato, ma comunque sempre condotto dai biancoverdi, che raggiungono così in vetta Valdera, fermato dalla Polisportiva Chimenti Livorno, in una corsa per i play-off che sta diventando sempre più avnte. LA CRONACA – Non è un buon avvio di gara tra le due compagini, con tanto disordine in attacco e difese con problemi da ambo le parti, ma i padroni di casa non riescono ad avvantaggiarsi delle pecche del GMV, che è invece più bravo ad approfittare di qualche sbandamento difensivo universitario, per chiudere in vantaggi sull’8-20 il primo quarto.