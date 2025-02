Quotidiano.net - Basket Bond: il programma da 100 milioni per aiutare le Pmi

Leggi su Quotidiano.net

FONTI DI FINANZIAMENTO alternative ai canali tradizionali del credito per accompagnare le imprese in un percorso di crescita sostenibile. Questo è in poche parole il significato deipromossi da Bper Banca e Cassa depositi e prestiti (Cdp), e che non hanno nulla a che vedere con lo sport, bensì sono uno strumento finanziario che consente a pmi e mid-cap di emettere obbligazioni, raggruppandole in un’unica struttura monetaria. Per essere più semplici, il concetto alla base è che riunendo diverse obbligazioni aziendali all’interno di un’unica emissione, è possibile attirare un numero maggiore di investitori che diversificano il rischio attraverso un portafoglio composto da più imprese. Di fatto, entrando nel lato più tecnico, Bper Banca e Cdp investiranno in miniemessi da piccole e medie imprese che intendano finanziare i propri progetti di sviluppo sostenibile.