Baseball | Alex Liddi annuncia il ritiro dal gioco

Per ilitaliano oggi è un giorno storico che chiude un’era.infatti hato ildal “Batti & Corri” dopo aver disputato le sue ultime tre partite alle UAE Series.Classe 1988, nato a Sanremo, il terza base ha segnato un’epoca diventando nel 2011 il primo giocatore nato e cresciuto in Italia a giocare in Major League a giocare nella MLB, con la maglia dei Seattle Mariners; mentre nel 2016 è arrivato a vincere un’altra lega importante affermandosi con i suoi Venados de Mazatlán nella Serie del Caribe.“Per me – ha dichiaratoal sito FIBS – è arrivato il momento di dire definitivamente basta con ilgiocato e di passare così più tempo insieme alla mia famiglia. È una decisione che arriva da dentro, forse anche perchè non sto più battendo valido come i tempi migliori.