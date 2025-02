Inter-news.it - Barzaghi: «L’Inter non sa gestire o difendere! C’è un calo»

Leggi su Inter-news.it

è reduce dalla pesante sconfitta contro la Juventus. I nerazzurri perdono e mostrano i propri limiti fisici e mentali, ne parla Matteosu Sky Sport.PAUSA –disputa un grande primo tempo con tante occasioni sprecate, ma perde nella ripresa con un gol di Francisco Conceição. Su Sky Matteospiega il momento dei nerazzurri: «Simone Inzaghi in conferenza stampa ha sottolineato la differenza tra primo e secondo tempo. Il tecnico ha giustificato i cambi dicendo di voler aggiustare la squadra per ritrovare equilibrio ma proprio in quel momento è arrivato il loro gol. Oggiha riposato. Domani il tecnico parlerà con i suoi giocatori e poi inizieranno a preparare la sfida contro il Genoa, poi Lazio in coppa Italia e poi lo scontro diretto con il Napoli il 2 Marzo».