Barzaghi | Inter un dato abbastanza particolare! E non fa sorridere

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, in collegamento da Milano, Matteosu Sky Sport ha analizzato l’1-0 dei bianconeri contro l’. CARATTERISTICA – Matteo, noto giornalista vicino al mondo, in diretta con Sky Sport ha parlato della sconfitta di ieri sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Questo il suo commento, con un: «Scontri in diretta, una tematica importante per l’dopo la sconfitta con la Juve, un tema sottolineato anche da Inzaghi che deve cambiare marcia. È paradossale, perché l’anno scorso li ha vinti quasi tutti, abituata a essere sempre brillante nelle partite decisive. Quest’anno sta mancando questa caratteristica, si è visto ieri sera, ma anche all’andata e nei due derby»., uninquietante insegue i nerazzurri– Matteopoi, si concentra sulle giocate dei singoli e su unnumerico che non fa felice i tifosi nerazzurri: «L’ha comunque creato palle gol non sfruttate da Lautaro Martinez e Dumfries, proprio potenziali occasioni.