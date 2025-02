Panorama.it - Bartali: in arrivo il biopic dedicato al campione ed eroe del ciclismo

Il grande schermo si prepara ad accogliere una nuova emozionante storia di sport e coraggio: Miles Teller sarà Ginonel", diretto da E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. I due registi hanno già raccontato la storica scalata dell’arrampicatore statunitense Alex Honnold nel film Free solo del 2018, che ha vinto il premio Oscar come miglior documentario nel 2019, e l’impresa dell’atleta Diana Nyad nel film Nyad del 2023 (Annette Bening e Jodie Foster hanno ricevuto la candidatura agli Oscar, rispettivamente per il premio come miglior attrice e miglior attrice non protagonista). Ora i due torneranno a raccontare un'impresa straordinaria, questa volta attraverso la vita di un'icona delitaliano. (Netflix)La nuova pellicola racconterà non solo le straordinarie imprese sportive del, capace di conquistare tre Giri d'Italia, di cui due consecutivi (1936, 1937, 1946), e due Tour de France (1938, 1948), oltre a numerose altre vittorie tra gli anni '30 e '50, ma anche la sua incredibile vicenda umana.