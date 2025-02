Banco Desio crescita continua | l’utile 2024 tocca i 1255 milioni

Quotidiano.net - Banco Desio, crescita continua: l’utile 2024 tocca i 125,5 milioni

CINQUE ANNI caratterizzati da unasignificativa sul fronte della redditività e della capitalizzazione di Borsa senza dimenticare l’aumento della presenza sul territorio al fianco di famiglie e imprese. Unaconfermata dai numeri che, con unchiuso con un utile netto di 125,5di euro, una raccolta diretta di circa 16 miliardi e impieghi verso la clientela per 12 miliardi, fanno diuno dei principali istituti di credito italiani dopo i gruppi "significativi" che per dimensione e attivi sono soggetti alla sorveglianza diretta della Bce. I risultati non possono che confermare il positivo passo didella storica banca brianzola che fa capo alle famiglie Gavazzi e Lado e che è sempre rimasta indipendente rifiutando negli anni ben più di una proposta di matrimonio, dall’arrivo al timone di comando come ad e dg cinque anni fa di Alessandro Decio (nella foto a desta).