Banco Bpm annuncia azioni legali contro UniCredit

Quelle di“penso che siano accuse pericolose, penso che lui stia cercando di influenzare il voto dei nostri soci in assemblea”. Lo dice l’amministratore delegato diBpm, Giuseppe Castagna, replicando in una intervista a Bloomberg Tv a quanto scritto dain un comunicato al mercato. Riferendosi ad Andrea Orcel, pur senza citare il Ceo di, Castagna ha aggiunto: “Il ragazzo sta cercando di fare il suo gioco, è molto bravo in questo: vuole mettere pressione al nostro titolo in favore del suo, ma noi risponderemo anche legalmente alle sue accuse”. Il top manager di Piazza Meda ricorda che, dal punto di vista del, “l’acquisizione di Anima che, come abbiamo dimostrato, metterebbe la nostra banca in una posizione forte e solida”, non solo dal punto di vista patrimoniale ma anche per la profittabilità del business.