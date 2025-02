Secoloditalia.it - Bambina uccisa dal pitbull: “Tyson” era fuorilegge e senza chip. A Palermo anziano sbranato dai cani

Leggi su Secoloditalia.it

Il mstero è fitto, anche se apparentemente la colpa sarebbe tutta del cane, il famigeratoche tutti temono, alla luce delle ultime vicende di cronaca. Ma gli inquirenti della Procura di Nola hanno aperto un fascicolo d’inchiesta in merito alla bimba di 9 mesida unin una casa di Acerra per cercare di capire quali siano le responsabilità dei proprietari del cane. Chi indaga ha disposto il sequestro l’autopsia ed accertamenti anche sul cane.dal, la spiegazione fragile del padreIl padre della piccola, Vincenzo Loffredo, ha spiegato agli investigatori di essersi assopito insieme alla figlia e di averla poi trovata, al risveglio,vita e coperta di sangue. La madre della, invece, non si trovava in casa al momento del fatto ma al lavoro.