Bambina uccisa dal pitbull, indagato il padre per omicidio colposo. La mamma: "Tyson non era aggressivo"

E’peril papà della piccola Giulia, la bimba di nove mesi aggredita nella notte tra sabato e domenica daldi famiglia mentre dormiva nel letto dei genitori. Sabato sera ildi Giulia, 25 anni, si era addormentato sul letto insieme alla figlia, mentre la madre, 23 anni, era al lavoro in una pizzeria locale. A un certo punto ilha azzannato laalla testa e al volto provocando ferite mortali. Il, svegliatosi, ha trovato sua figlia in una pozza di sangue e ha chiamato disperatamente i soccorsi che, per quanto immediati, si sono rivelati inutili.dal, l’indagine sulSul corpo della bimba è stato disposto l’esame autoptico, in vista del quale la procura di Nola ha iscritto il genitore nel registro degli indagati per la mancata vigilanza sull’animale.