Balli e magia Disney al party del Castlein

Il sole, pur se in una giornata freschina, ha favorito ieri l’afflusso di visitatori in centro a Castelnovo Sotto, per l’esordio del carnevale del. Come sempre la festa è iniziata col passaggio della chiave, simbolo del potere del paese, dal sindaco Francesco Monica al, maschera simbolo del carnevale di Castelnovo Sotto. Una piccola ’baruffa’ tra il primo cittadino e il nuovo ‘capo’ del paese si è conclusa colche si è impossessato della chiave, mostrandola orgogliosamente al pubblico accorso in piazza. E’ poi partita la sfilata. Ad aprire il corteo è stata la scuderia Avis, vincitrice nel 2024, con il carro ’Sota-sovra’, a rappresentare un mondo spesso ‘sotto sopra’, alla rovescia. La Montagnola ha puntato sulla ‘Street Art Revolution’, abbinato al carro ‘Esilio Graffiti Rap’ della scuola d’infanzia Girasole Palomar.