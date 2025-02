Ilrestodelcarlino.it - Ballerina massacrata di botte: la lite furibonda con le coinquiline poi la fuga in strada e il salvataggio

Ascoli, 17 febbraio 2025 – I carabinieri della compagnia di San Benedetto continuano le indagini sul caso delladel Kirghizistan, di 24 anni, che lavora in un locale notturno di Grottammare, pestata a suon di cazzotti al volto all’alba di sabato. L’aggressione è avvenuta in un appartamento in via IV Novembre, nelle vicinanze della Chiesa Cristo Re di Porto d’Ascoli. L’azione violenta, che ha costretto la ragazza a far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale, dov’è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici prima di essere dimessa, è avvenuta nell’appartamento dove abitano ragazze che fanno la stessa professione. Gli investigatori dell’arma dei carabinieri avrebbero piuttosto chiara la dinamica e anche le motivazioni dell’aggressione, ma stanno ancora lavorando per verificare le singole posizioni che potrebbero essere penalmente rilevanti.