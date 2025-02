Ilrestodelcarlino.it - Bagnacavallo, conclusi i lavori al museo delle Cappuccine

(Ravenna), 17 febbraio 2025 – Con l’installazione del nuovo portale di accesso alCivicodisi concludono irealizzati nell’intero complesso grazie a un bando ministeriale sulla rigenerazione urbana finanziato con risorse Pnrr. Iniziati un anno fa, nel febbraio 2024, ihanno riguardato sia l’edificio che il parco. Si è intervenuti con il rifacimento del tetto della palazzina di ingresso, la riqualificazionefacciate delprospicienti il Parco, il restauro del muro di cinta lungo via Berti, il rinnovo dell’illuminazione del parco e la sostituzione di diversi infissi per l’efficientamento energetico dell’immobile. Su quest’ultimo punto, in particolare si è provveduto a realizzare una bussola di accesso alla biblioteca e un portale di ingresso al, che evitano dispersioni di calore e al contempo rendono più funzionale e gradevole l’entrata per i visitatori.