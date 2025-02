Laprimapagina.it - Bagheria. Salvatore Maggiore trovato morto: incerta la causa della morte, possibile coinvolgimento di cani

, 85 anni, è statoin contrada Malfitano, a(Palermo). Il suo corpo, con evidenti ferite alle gambe e a un braccio, è stato rinvenuto dalle figlie, che lo stavano cercando dopo aver perso ogni contatto con lui.Ladel decesso resta: non è escluso chepossa aver subito un malore prima di essere aggredito da due, ma è altrettantoche le ferite siano statete dai morsi degli animali. Icoinvolti, un maschio e una femmina di razza corso, appartengono a vicini di casavittima. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente, e si attende l’esito dell’autopsia per stabilire se lasia avvenuta prima o dopo l’attacco degli animali.