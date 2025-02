Thesocialpost.it - Bagheria, Salvatore Maggiore sbranato e ucciso da un branco di cani

Leggi su Thesocialpost.it

, 85 anni, è morto dopo essere stato aggredito da undirandagi a, in contrada Malfitano. L’uomo si trovava in una zona di campagna quando gli animali lo hanno attaccato.Leggi anche: Acerra, bimba di nove mesi sbranata nel sonno da un pitbullInutile l’intervento dei sanitariI soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente. Hanno tentato di salvare l’anziano, ma le ferite erano troppo gravi. L’uomo è morto poco dopo.I carabinieri sono al lavoro per capire come sia avvenuta l’aggressione. Stanno cercando di individuare il proprietario dei. Se dovesse emergere una responsabilità, potrebbero scattare provvedimenti legali.Allarme sicurezzaQuesto episodio riaccende il dibattito sulla gestione deirandagi. I residenti della zona chiedonoattenzione e controlli per evitare nuove tragedie.