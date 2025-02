Ildifforme.it - Bagheria, attaccato da due cani Corso in pieno giorno: morto sbranato un 85enne

Leggi su Ildifforme.it

Si indaga per comprendere eventuali responsabilità. Non si esclude che l'uomo possa aver accusato un malore e poi essere statodai. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in una zona di campagnaL'articoloda dueinunproviene da Il Difforme.