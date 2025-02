Quotidiano.net - Bafta 2025, trionfa ‘Conclave’ di Edward Berger. Anche ‘The Brutalist’ fa incetta di riconoscimenti

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 17 febbraio– Il thriller papale "Conclave" e il monumentale "The Brutalist" hanno dominato oggi i, i premi cinematografici britannici, a due settimane dagli Oscar, vincendo ciascuno quattro trofei, mentre "Emilia Perez" del francese Jacques Audiard, al centro delle recenti polemiche, ne ha collezionati due, uno per la miglior attrice non protagonista, Zoe Saldana, e l'altro come miglior film in lingua non inglese. epaselect epa11901889 German directorposes in the press room with the Best Film award for 'Conclave' during theFilm Awards at the Royal Festival Hall in London, Britain, 16 February. The ceremony is hosted by the British Academy of Film and Television Arts (). EPA/TOLGA AKMEN I premi, rivolti alle produzioni di tutto il mondo, sono stati assegnati alla Royal Festival Hall di Londra i