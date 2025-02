Screenworld.it - Bafta 2025: l’elenco completo dei vincitori (il miglior film è inaspettato!)

L’evento più atteso nel Regno Unito, e non solo, è arrivato. La scorsa notte si è svolta la 78ª edizione dei premi, conferiti dalla British Academy ofand Television Arts, uno dei più prestigiosi premi cinematografici al mondo. Soprannominati da molti “gli Oscar inglesi”, a presentare l’evento presso la Royal Festival Hall di Londra è stata la star di Doctor Who e Good Omens, David Tennant, che aveva già condotto la scorsa edizione. Tra gli ospiti illustri troviamo NOMI.Dopo la grande curiosità durata mesi, è arrivato il momento di scoprire i. A dominare le nomination sono stati Emilia Pérez di Jacques Audiard, con 11 candidature, e Conclave di Edward Berger, con 12 candidature. Alla fine, la pellicola vincitrice comeè stata Conclave. Tante le soprese, ma anche le conferme per quelli che sono i premi che precedono quasi direttamente gli Oscar.