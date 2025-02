Ilfattoquotidiano.it - Bafta 2025, i vincitori: le sorprese degli Oscar britannici per miglior film e migliore attrice

Poche ma sostanzialisono emerse dalla premiazione dei British Academy& Television Award (, glinonché tra i più accreditati “anticipatori” insieme ai Golden GlobesAcademy Award che si terranno il prossimo 2 marzo. E la prima sorpresa arriva proprio dal riconoscimento principale, perché a vincere comeè Conclave di Edward Berger, e non uno tra i più blasonati Emilia Perez, The Brutalist o Anora.Del resto in Gran Bretagna era plausibile sortisse un tale risultato, essendo Conclave di produzione essenzialmente Made in UK ma anche l’adattamento dell’omonimo romanzo di uno dei massimi autori di thriller/horror/fantapolitica contemporanei inglesi, Robert Harris. Undi rigore assoluto – e interpreti straordinari – che si è guadagnato con merito anche iper la sceneggiatura adattata, il montaggio e, non per ultimo, comebritannico.