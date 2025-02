Nerdpool.it - BAFTA 2025: i vincitori e le sorprese della 78ª Edizione

La 78ªdei British Academy Film Awards () si è tenuta il 16 febbraioal Royal Festival Hall di Londra, celebrando l’eccellenza cinematografica con una serata ricca di emozioni e colpi di scena. La cerimonia, presentata da David Tennant, ha visto trionfare “Conclave” e “The Brutalist”, entrambi premiati in quattro categorie ciascuno.I trionfatoriserata“Conclave”, un thriller papale diretto da Edward Berger, ha dominato la serata aggiudicandosi i premi per Miglior Film, Miglior Film Britannico, Miglior Sceneggiatura Adattata e Miglior Montaggio. Il film, con Ralph Fiennes nel ruolo di un cardinale impegnato nell’elezione di un nuovo papa, ha superato concorrenti come “Anora” e “Emilia Pérez”. ?cite?turn0search0?“The Brutalist”, diretto da Brady Corbet, ha ottenuto riconoscimenti per Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista (Adrien Brody), Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora.